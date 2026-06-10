2012, Карпов. Сезон 1. Серия 26
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
Карпов (сериал, 2012) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн
О сериале
Освободившись после принудительного лечения в психиатрической клинике, Карпов оказывается «у разбитого корыта». Не осталось ничего из того, чего он так долго добивался: ни денег, ни положения, ни власти. Бывшему менту выписан волчий билет, в полицию он не попадет даже на самую мелкую должность. Пытаясь хоть как-то прокормить себя, Карпов устраивается работать охранником на склад. Он смотрит на мир трезвыми глазами, не задурманенными властью. Однажды он видит объявление о вознаграждении за розыск преступника и понимает, что помнит того по старым делам, и может разыскать его.
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ИРРежиссёр
Игорь
Ромащенко
- ИЩРежиссёр
Иван
Щёголев
- Актёр
Владислав
Котлярский
- СРАктёр
Степан
Рожнов
- Актриса
Юлия
Майборода
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- Актёр
Николай
Козак
- Актриса
Анна
Михайловская
- ДБАктёр
Дмитрий
Блажко
- Актриса
Виктория
Тарасова
- Актёр
Дмитрий
Мазуров
- СКАктёр
Сергей
Карленков
- МСАктёр
Михаил
Скачков
- ЮСАктриса
Юлиания
Селиванова
- АБАктёр
Артём
Барсуков
- АСАктёр
Александр
Сергеев
- ВМАктёр
Виктор
Мютников
- Сценарист
Илья
Куликов
- ВБСценарист
Владимир
Батрамеев
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- Продюсер
Ефим
Любинский
- ЕРХудожница
Евгения
Рублина
- СВОператор
Сергей
Вальцов
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин