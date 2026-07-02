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Карпов
Актёры и съёмочная группа сериала «Карпов»

Актёры и съёмочная группа сериала «Карпов»

Режиссёры

Игорь Ромащенко

Игорь Ромащенко

Режиссёр
Иван Щёголев

Иван Щёголев

Режиссёр

Актёры

Владислав Котлярский

Владислав Котлярский

АктёрСтас Карпов
Степан Рожнов

Степан Рожнов

АктёрМихаил Зотов
Юлия Майборода

Юлия Майборода

АктрисаСветлана Малышева
Максим Щеголев

Максим Щеголев

АктёрВадим
Николай Козак

Николай Козак

АктёрБорис Иващук
Анна Михайловская

Анна Михайловская

АктрисаЛера
Дмитрий Блажко

Дмитрий Блажко

АктёрАлександр Степнов
Виктория Тарасова

Виктория Тарасова

АктрисаИрина Зимина
Дмитрий Мазуров

Дмитрий Мазуров

АктёрПаша Ткачёв
Сергей Карленков

Сергей Карленков

Актёрсосед Альтова
Михаил Скачков

Михаил Скачков

АктёрСеров
Юлиания Селиванова

Юлиания Селиванова

АктрисаАлина Буйвидас
Артём Барсуков

Артём Барсуков

АктёрСлава
Александр Сергеев

Александр Сергеев

АктёрАсмолов
Виктор Мютников

Виктор Мютников

АктёрРежек

Сценаристы

Илья Куликов

Илья Куликов

Сценарист
Владимир Батрамеев

Владимир Батрамеев

Сценарист
Андрей Лариков

Андрей Лариков

Сценарист

Продюсеры

Ефим Любинский

Ефим Любинский

Продюсер

Художники

Евгения Рублина

Евгения Рублина

Художница

Операторы

Сергей Вальцов

Сергей Вальцов

Оператор

Композиторы

Алексей Шелыгин

Алексей Шелыгин

Композитор