Биография

Максим Щеголев – известный российский актер, окончивший ГИТИС, сыгравший множество театральных ролей и персонажей кино. Отмечен медалью «За укрепление боевого содружества» после съемок в киноленте «Второе дыхание». Получил премию «Золотой носорог» за роль в фильме «Брак по завещанию». Будущий актер родился в Воронеже, во время учебы в школе интересовался разными направлениями творчества. Родители Максима Щеголева отдали его в танцевальную школу, где он десять лет занимался бальными танцами, а в 13 лет попробовал себя в роли фотомодели. В юности мечтал стать стоматологом, но, когда возникли проблемы со сдачей экзаменов, решил поступать на актерский факультет Воронежской академии искусств, чтобы не идти в армию. О выборе профессии не пожалел и после первого курса перевелся в ГИТИС, который успешно закончил в 2003 году. На протяжении трех лет работал одновременно в «Театре Луны», «Школе драматического искусства» и снимался в кино. Позже Максим уехал в Японию на обучение к Тадаси Судзуки, а затем посещал тренинги по Ежи Гротовскому, пытаясь постичь другие театральные методики, отличающиеся от системы Станиславского. Вернувшись в Россию, он снимается в фильмах и сериалах. Роли Максима Щеголева почти всегда являются воплощением образов правозащитников, сотрудников служб безопасности, военных.