Моя любимая мишень
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Моя любимая мишень
9.02019, Моя любимая мишень 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы16+

Моя любимая мишень (сериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мария и Руслан Донские любят друг друга и очень счастливы. Она – учительница начальных классов, он – бывший спортсмен. Его бизнес-проект потерпел крах. Чтобы расплатиться с долгами, Руслан начинает поиск работы и получает предложение, которое в корне изменит его жизнь... Мужчина уезжает в длительную командировку, а спустя месяц, полицейский сообщает Марии о ДТП, в которой он погиб.

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