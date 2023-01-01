Ольга Манеева

Биография

Ольга Валеевна Манеева – российский продюсер. День рождения: 6 декабря 1962 г. Более 70 проектов, как в кино, так и на телевидении в портфолио продюсера Ольги Манеевой. По образованию она – экономист. Специализируется на работе с телевизионными шоу, полнометражными кинокартинами, особенно на военную тему. С 90-х гг. руководит наиболее значимыми проектами телеканалов «СТС» и «ТНТ», выходящими в прайм-тайм. Является членом Академии российского телевидения. Первый сериал Ольги Манеевой – детективная комедия «Агентство НЛС» (2000-2001 гг.), в которой она впервые успешно сотрудничает с Адой Ставиской. Уже следующий телевизионный проект надолго сделал имя продюсера известным и обсуждаемым в масс-медиа: детективный сериал «Тайны следствия» (2000-2019 гг.) с Анной Ковальчук в главной роли. В дальнейшем она продюсировала 3-ий и 4-ый сезоны «Улиц разбитых фонарей». В 2006 г. она вошла в команду продюсеров криминального сериала «Опера: Хроники убойного отдела» (2004-2006 г.). В 2019 году совместно с Еленой Метликиной и Мариной Яковлевой она работает в нашумевшем телепроекте «Поздний срок» о сложностях, подстерегающих беременных женщин с успешной карьерой.