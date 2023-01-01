Контракт на счастье
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Контракт на счастье
8.92021, Контракт на счастье 1 сезон
Мелодрамы16+

Контракт на счастье (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Чтобы рассчитаться с долгами мужа Виктора и спасти семью, Анна Анисимова соглашается стать суррогатной матерью для бездетной пары — известного московского архитектора Андрея Рогожина и его жены Юлии — и переезжает к ним в дом. Без памяти влюбленный в Юлю модный фотограф Игорь Зверев пытается убить Андрея — на машине он сбивает его во время вечерней пробежки. Анна, по профессии инструктор лечебной физкультуры, начинает бороться за жизнь Андрея.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Контракт на счастье»

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