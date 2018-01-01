Биография

Анастасия Сорокина — российская актриса театра и кино, телеведущая. Родилась в Москве 10 августа 1987 года. Анастасия имеет два высших образования: сначала окончила факультет журналистики Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова, а затем Школу-студию МХАТ, где училась на курсе Игоря Золотовицкого. В подростковом возрасте стала ведущей детской новостной программы. Дебют Анастасии Сорокиной в кино состоялся в 2008 году, когда она исполнила роль сержанта милиции в сериале «Шальной ангел». Ее талант также заметили благодаря запоминающимся ролям в сериалах «Корабль» и «Реальные пацаны». Также снялась в мелодраме «Я буду рядом» и военных драмах «Черная река» и «Истребители. Последний бой». Главную роль актриса получила в многосерийной исторической драме «Гроздья винограда», где Анастасия Сорокина впервые получила главную роль.