Анастасия Сорокина
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 10 августа 1987 г. (38 лет)
Биография
Анастасия Сорокина — российская актриса театра и кино, телеведущая. Родилась в Москве 10 августа 1987 года. Анастасия имеет два высших образования: сначала окончила факультет журналистики Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова, а затем Школу-студию МХАТ, где училась на курсе Игоря Золотовицкого. В подростковом возрасте стала ведущей детской новостной программы. Дебют Анастасии Сорокиной в кино состоялся в 2008 году, когда она исполнила роль сержанта милиции в сериале «Шальной ангел». Ее талант также заметили благодаря запоминающимся ролям в сериалах «Корабль» и «Реальные пацаны». Также снялась в мелодраме «Я буду рядом» и военных драмах «Черная река» и «Истребители. Последний бой». Главную роль актриса получила в многосерийной исторической драме «Гроздья винограда», где Анастасия Сорокина впервые получила главную роль.
Фильмография
Актриса
- 9.1
Змеиный полдень2024
- 9.2
Великолепная пятерка2023, 75 мин
- 8.5
Сто дорог2023
- 8.8
Еще одна попытка полюбить2022
- 9.2
Найди меня, счастье2022
- 8.8
За все заплачено2021Бесплатно
- 9.0
Контракт на счастье2021Бесплатно
- 8.7
Истина в вине2015
- 8.5
Черная река2014
- 9.1
Надежда (2014)2014
- 9.0
Я буду рядом2013, 93 минБесплатно
- 9.2
Мой белый и пушистый2013, 96 минБесплатно