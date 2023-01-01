Черная река
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Черная река (сериал, 2014) смотреть онлайн

8.52014, Черная река 1 сезон
Боевики18+

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Сюжет

Тихую, размеренную жизнь небольшого сибирского городка Белогорска потрясает таинственное исчезновение целой вахты нефтяников, работающих на одном из близлежащих месторождений. Владеющая месторождением нефтяная компания «Байкал-нефть» пытается скрыть факт исчезновения своих сотрудников, однако город уже наполнился слухами о том, что на рабочих было совершено нападение. Действия полиции сковывает весьма конкретная директива из столицы – замять дело.

В Белогорск приезжает внештатный сотрудник компании «Байкал-нефть» Алексей Ковалев, перед которым стоит задача разобраться в случившемся.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная река»

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