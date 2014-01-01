Черная река (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Тихую, размеренную жизнь небольшого сибирского городка Белогорска потрясает таинственное исчезновение целой вахты нефтяников, работающих на одном из близлежащих месторождений. Владеющая месторождением нефтяная компания «Байкал-нефть» пытается скрыть факт исчезновения своих сотрудников, однако город уже наполнился слухами о том, что на рабочих было совершено нападение. Действия полиции сковывает весьма конкретная директива из столицы – замять дело.



В Белогорск приезжает внештатный сотрудник компании «Байкал-нефть» Алексей Ковалев, перед которым стоит задача разобраться в случившемся.

