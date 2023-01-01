Биография

Владимир Селезнев — актер театра и кино. Заслуженный артист РФ. Родился в Киеве 6 февраля 1973 года. Владимир с раннего возраста хотел стать актером, вдохновленный примером старшей сестры Ирины Селезневой, и после окончания школы поступил в СПбГАТИ на курс к Льву Додину. Будучи студентом, начал играть на сцене Малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге. Владимир Селезнев появился на экране в 2000-х годах, сыграв в таких многосерийных лентах, как «Тайны следствия», «Бандитский Петербург 4: Арестант», «Улицы разбитых фонарей 5». Известен по роли капитана полиции Симоненко в криминальной драме «Мажор». В 2023 году вышел фэнтези-сериал «Библиотекарь», где Селезнев сыграл Дорошевича. Фильмография актера насчитывает более 84 проектов.