Родные и близкие
Wink
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Родные и близкие
8.72022, Родные и близкие 1 сезон
Мелодрамы18+

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Родные и близкие (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Накануне свадьбы Матвей и Ольга попали в аварию и сбили молодую девушку Лену. Отец Матвея берет его вину на себя, чтобы не портить сыну жизнь. Но дальше все разворачивается не так, как планировалось: это ДТП запускает цепь событий, которые переворачивают жизнь всех участников этого происшествия и не только разлучают Матвея с Ольгой, но сводят его с Леной. Матвей влюбляется в Лену, а она — в него. Но чтобы эта любовь стала счастливой, молодым людям надо разобраться со своим происхождением, а их родителям — со своим прошлым.


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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Родные и близкие»

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