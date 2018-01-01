WinkМарина Тернавская
Марина Тернавская
- Карьера
- Продюсер
Фильмография
- 9.3
Замуж по расчету2026
- 9.2
Любовь по принуждению2025
- 8.7
Ангел на белой карете2025
- 9.0
Сердце степей2025
- 9.0
Как вернуть бывшего2025
- 9.3
Не оставляй меня одну2025
- 9.0
Ведь мы семья2025
- 8.4
Осенний роман2025
- 9.2
Счет за нелюбовь2025
- 8.6
Срывая маски2025
- 8.6
Талисман для золотой рыбки2025
- 8.8
Недостойные наследницы2025
- 8.8
Я построю наш дом2025
- 9.2
Люблю тебя, как есть2025
- 8.9
Случайные встречи2023
- 8.4
Белая лилия2023
- 8.6
Одиночества.Нет2023
- 8.5
Сто дорог2023
- 8.9
Еще одна жизнь2023
- 8.7
Я тебя не отпущу2023