Блондинка и брюнетка
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Блондинка и брюнетка
8.32022, Блондинка и брюнетка 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы18+

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Блондинка и брюнетка (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Ольга Богданова – успешный зубной врач, владелица собственной небольшой клиники, расположенной в загородном отеле, который принадлежит ее одноклассникам – счастливой супружеской паре Марине и Андрею. А вот в любви Оле не везет… Четыре года длится ее роман с женатым мужчиной. Однажды утром она узнает, что он, наконец, развелся. Однако радуется Оля недолго, ведь развелся он не ради нее, строгой серьезной брюнетки, а ради молодой и легкомысленной блондинки. Чтобы утешить подругу, Марина решает найти Оле подходящего жениха. И таким ей кажется появившийся в отеле архитектор Борис Закревский, которого она пригласила перестроить старый корпус.
Но девушки замечают, что и Бориса привлекают блондинки. Оля решается на отчаянный шаг: в погоне за новым возлюбленным она перекрашивается в сногсшибательную блондинку. Но сделает ли Олю новый образ по-настоящему счастливой?

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