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Блондинка и брюнетка (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Ольга Богданова – успешный зубной врач, владелица собственной небольшой клиники, расположенной в загородном отеле, который принадлежит ее одноклассникам – счастливой супружеской паре Марине и Андрею. А �вот в любви Оле не везет… Четыре года длится ее роман с женатым мужчиной. Однажды утром она узнает, что он, наконец, развелся. Однако радуется Оля недолго, ведь развелся он не ради нее, строгой серьезной брюнетки, а ради молодой и легкомысленной блондинки. Чтобы утешить подругу, Марина решает найти Оле подходящего жениха. И таким ей кажется появившийся в отеле архитектор Борис Закревский, которого она пригласила перестроить старый корпус.
Но девушки замечают, что и Бориса привлекают блондинки. Оля решается на отчаянный шаг: в погоне за новым возлюбленным она перекрашивается в сногсшибательную блондинку. Но сделает ли Олю новый образ по-настоящему счастливой?
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Информация
СтранаРоссия
Жа�нрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- ОГРежиссёр
Олег
Галин
- ЛКАктриса
Лилия
Кондрова
- ИЧАктёр
Игорь
Чернявый
- ТТАктриса
Татьяна
Тимакова
- ВТАктёр
Василий
Туркин
- СМАктёр
Сергей
Масленников
- Актриса
Марина
Куделинская
- ВКАктёр
Вадим
Курилов
- АЧАктриса
Анастасия
Черкасова
- АЧАктриса
Анна
Чепенко
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- ДДХудожник
Денис
Дицель
- МШХудожница
Мария
Шафинская
- РШОператор
Руслан
Шапиро
- ААКомпозитор
Алексей
Артишевский