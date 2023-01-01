Биография

Марина Куделинская – известная актриса и телеведущая, родилась в Рязанской области в семье театральных режиссеров в 1964 году. С рождения дочери семья проживала в небольшом городке Скопине. После развода родителей Марина с мамой и отчимом переехали в Смоленск. Девочка с раннего возраста отличалась артистическим талантом. Никто не удивился, когда Марина решила поступать в театральный институт. Девушка выбрала ярославский вуз. В 1987 году начинающая актриса пришла на службу в «Сатирикон». На сцене знаменитого театра Куделинская проработала 15 лет, сыграв более десятка ведущих ролей, ездила с гастролями за границу. В эти же годы она приобрела популярность как актриса кино и ведущая теле- и радиопрограмм. Из-за большой загруженности ей пришлось даже расстаться с любимым театром, в который Куделинская вернулась только в 2014 году. У актрисы с яркой внешностью было множество романов, но официально актриса была замужем трижды, и все 3 брака закончились разводами. У Марины есть единственный сын Гриша, рожденный в последнем браке. Первую роль в кино Куделинская сыграла в «Диссонате» – киноленте, снятой украинскими кинематографистами. Следующее появление актрисы на большом экране состоялось только через 15 лет. Марина снялась в знаменитой «Рублевке Live». С 2005 года актриса снималась в ускоренном темпе, пытаясь наверстать упущенные годы. На сегодняшний момент в ее фильмотеке более сотни работ. Самые известные фильмы Куделинской – «Трое сверху», «Шпионские игры», «Ясновидящая», «Господа-товарищи», «Улыбка пересмешника» и многие другие.