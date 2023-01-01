Условия контракта (сериал, 2011) смотреть онлайн

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«Условия контракта» – это многосерийная мелодрама, посвященная сложной и болезненной теме суррогатного материнства. Прекрасный актерский состав, сильная любовная линия и захватывающая детективная интрига определенно не заставят скучать зрителей, которые решат все сезоны сериала «Услови�я контракта» смотреть онлайн в хорошем качестве.



Маша Павлова готовится выйти замуж, но накануне свадьбы узнает, что ее любимая сестра Катя больна раком. Лечение стоит баснословных для Машиной семьи денег, а жених Виктор отказывается продавать квартиру, чтобы помочь героиням. На что пойдет Маша, чтобы спасти сестру, вы увидите, если будете бесплатно смотреть онлайн сериал «Условия контракта».



По совету местного доктора Мария едет в московскую частную клинику, чтобы стать суррогатной матерью для бездетной пары Архиповых. Знаменитый журналист Олег относится к Маше с уважением, чего не скажешь о его жене Марине. Почему она невзлюбила главную героиню, вы поймете, если будете «Условия контракта» смотреть онлайн и совершенно бесплатно.



Параллельно выясняется, что директор клиники Ольга Сергеевна нечиста на руку, а некоторым беременным вкалывают запрещенные препараты. Следить за развитием детективной интриги в мелодраме «Условия контракта» будет особенно интересно, если все сезоны смотреть онлайн бесплатно и в хорошем качестве.



Роль Маши исполнила Елена Великанова, а ее партнерами по сериалу «Условия контракта» выступили Кирилл Сафонов, Артем Осипов, Наталья Рудова, Полина Степанова, Марина Куделинская и Любовь Тихомирова.



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