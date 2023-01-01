WinkНаталья Рудова
Наталья Рудова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 2 июля 1983 г. (41 год)
Биография
Наталья Рудова — российская театральная и киноактриса. В 2012 году удостоена премии Top Beauty Cinema Awards в номинации «Соблазн». Стала «Актрисой года» по версии Fashion People Awards в 2018 году. Родилась в Узбекистане 2 июля 1983 года. После окончания школы будущая актриса поступила в училище культуры. Окончила его в 2003 году. Во время учебы организовывала детские мероприятия, чем и зарабатывала. После окончания учебы переехала в Москву, но сразу найти работу в театральной сфере не смогла — пришлось работать в магазине. Карьеру актрисы Наталья Рудова начала с небольших эпизодических ролей в сериалах. Постепенно их становилось больше. Ей удалось сняться в картинах «Татьянин день», «Дыши со мной», «Ирония любви» и других.
Фильмография
Актриса
- 7.9
Битва пап2024, 75 мин
- 7.0
Осьминог2023, 87 минБесплатно
- 8.1
Свингеры2021, 92 мин
- 8.1
Что творят мужчины! 22015, 81 минБесплатно
- 9.1
Женщины против мужчин2015, 80 минБесплатно
- 7.9
Мафия: Игра на выживание2015, 84 минБесплатно
- 9.0
Исцеление2015Бесплатно
- 9.3
Гюльчатай. Ради любви2014Бесплатно
- 9.1
Проверка на любовь2013, 93 минБесплатно
- 8.6
Амазонки2011Бесплатно
- 9.4
Гюльчатай2011Бесплатно
- 8.3
Героиня своего романа2008Бесплатно