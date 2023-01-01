Биография

Наталья Рудова — российская театральная и киноактриса. В 2012 году удостоена премии Top Beauty Cinema Awards в номинации «Соблазн». Стала «Актрисой года» по версии Fashion People Awards в 2018 году. Родилась в Узбекистане 2 июля 1983 года. После окончания школы будущая актриса поступила в училище культуры. Окончила его в 2003 году. Во время учебы организовывала детские мероприятия, чем и зарабатывала. После окончания учебы переехала в Москву, но сразу найти работу в театральной сфере не смогла — пришлось работать в магазине. Карьеру актрисы Наталья Рудова начала с небольших эпизодических ролей в сериалах. Постепенно их становилось больше. Ей удалось сняться в картинах «Татьянин день», «Дыши со мной», «Ирония любви» и других.