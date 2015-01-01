Женщины против мужчин (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Женщины против мужчин
Комедия80 мин18+

О фильме

Отечественная комедия, наглядно показывающая, что от любви до ненависти один шаг.

Еще в школе Макс, Костя и Вадик влюбились в Софию, Злату и Кристину. Они думали, что это любовь на всю жизнь, поэтому все три пары оказались под венцом. Поженившись, молодожены вместе отправляются в медовый месяц на экзотическую Кубу. Но безоблачное счастье внезапно прерывается огромной ссорой, которая в итоге становится поводом для начала войны между мужчинами и женщинами. Обе стороны готовы творить безумные поступки, ведь на войне, как и в любви, не существует правил.

Смогут ли влюбленные прийти к взаимопониманию и перестать воевать друг с другом?

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

3.8 КиноПоиск
2.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Женщины против мужчин»