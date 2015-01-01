Женщины против мужчин (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Отечественная комедия, наглядно показывающая, что от любви до ненависти один шаг. Фильм «Женщины против мужчин» 2015 года доступен в хорошем качестве в онлайн-кинотеатре Wink.



Еще в школе Макс, Костя и Вадик влюбились в Софию, Злату и Кристину. Они думали, что это любовь на всю жизнь, поэтому все три пары оказались под венцом. Поженившись, молодожены вместе отправляются в медовый месяц на экзотическую Кубу. Но безоблачное счастье внезапно прерывается огромной ссорой, которая в итоге становится поводом для начала войны между мужчинами и женщинами. Обе стороны готовы творить безумные поступки, ведь на войне, как и в любви, не существует правил.



Смогут ли влюбленные прийти к взаимопониманию и перестать воевать друг с другом?



Женщины против мужчин смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.