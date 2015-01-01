Женщины против мужчин (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Отечественная комедия, наглядно показывающая, что от любви до ненависти один шаг. Фильм «Женщины против мужчин» 2015 года доступен в хорошем качестве в онлайн-кинотеатре Wink.
Еще в школе Макс, Костя и Вадик влюбились в Софию, Злату и Кристину. Они думали, что это любовь на всю жизнь, поэтому все три пары оказались под венцом. Поженившись, молодожены вместе отправляются в медовый месяц на экзотическую Кубу. Но безоблачное счастье внезапно прерывается огромной ссорой, которая в итоге становится поводом для начала войны между мужчинами и женщинами. Обе стороны готовы творить безумные поступки, ведь на войне, как и в любви, не существует правил.
Смогут ли влюбленные прийти к взаимопониманию и перестать воевать друг с другом? Узнаете в кино — фильм «Женщины против мужчин» смотреть онлайн можно в любой момент на видеосервисе Wink.
Женщины против мужчин смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Таир
Мамедов
- Актёр
Роман
Юнусов
- Актёр
Александр
Головин
- Актёр
Денис
Косяков
- Актриса
Мария
Кравченко
- Актриса
Настасья
Самбурская
- Актриса
Наталья
Рудова
- Актёр
Таир
Мамедов
- Актёр
Олег
Верещагин
- КМАктёр
Карен
Манташян
- Актёр
Александр
Шаляпин
- Сценарист
Таир
Мамедов
- СНСценарист
Сергей
Нежданов
- ЛМСценарист
Леонид
Марголин
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- ВППродюсер
Владимир
Поляков
- МОПродюсер
Макс
Олейников
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- ГИМонтажёр
Георгий
Исаакян
- АЗОператор
Антон
Зенкович
- ДСКомпозитор
Денис
Суров