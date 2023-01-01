Биография

Роман Юнусов — актер и сценарист. Родился в Москве 9 сентября 1980 года. Учился в знаменитой Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, параллельно с учебой играл в команде Клуба веселых и находчивых. Вместе с Алексеем Лихницким основал дуэт «Сестры Зайцевы» и выступал в шоу Comedy Club. Участвовал в передаче «Звезды в Африке» на ТНТ, вел викторину «Подмосковные вечера» на центральном телеканале. Сегодня Роман Юнусов успешно развивает актерскую карьеру, в его фильмографию входит более 15 работ. Его можно встретить в таких проектах, как «Шоу выходного дня», «Женщины против мужчин», «Что творят мужчины!», «Корпоратив», «Одноклассницы». Также дублировал охранника в анимационной картине «Снежная королева 2: Перезаморозка».