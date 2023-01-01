Шоу выходного дня (сериал, 2018) смотреть онлайн

Чем ближе выходные дни, тем больше хочется отдохнуть, переключиться на что-нибудь приятное и просто посмеяться. Качественные шутки подарит юмористическая программа, ведущими которой стали опытные артисты Антон Лирник, Роман Юнусов, Иван Чуйков, Митя Сорокин и Ника Вайпер. В гости заглянут блог�еры и кинозвезды, разбавив профессиональный юмор чистой импровизацией, а музыкальные номера создадут ощущение праздника и полноценного уикенда. Главная фишка заключается в том, что каждый выпуск объединяет в себе разнообразие форматов и держит зрителей в приятном напряжении до самых титров.



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