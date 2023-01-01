Биография

Александр Панекин — актер и сценарист. Родился в городе Камызяке 14 февраля 1988 года. Уже в школьные годы начал играть в Клубе веселых и находчивых, позже страсть к юмору привела его в команду «Камызяки», которая завоевала чемпионство в Высшей лиге. Пробовал свои силы в театральном деле, сыграв в спектакле «Убийственный шоубиз», также написал сценарий для комедии «Больше, чем кино». Вместе с коллегами по юмористическому цеху Александр Панекин участвовал в шоу «Однажды в России», «Игра», «Шоу выходного дня». Также фильмография артиста включает сериал «Готовы на все» с Агнией Кузнецовой в главной роли.