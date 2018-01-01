Хутор (сериал, 2025) смотреть онлайн
О сериале
Комедийный сериал о криптоинвесторе, который оказывается в экопоселении с законами из «Домостроя». Сериал «Хутор» онлайн доступен на видеосервисе Wink. В ролях Гоша Куценко и Владимир Стеклов.
Молодой авантюрист и криптоинвестор Артём умудряется заработать долг в 2 млн долларов. В попытке сбежать от опасных людей, требующих деньги назад, он притворяется «маугли» — человеком из леса без документов. Полиция вылавливает Артёма и отправляет в очень странное место, то ли в экопоселение, то ли в секту. Там всем руководит Батя — бывший бизнесмен, который уверовал в то, что отказ от всех благ XXI века и исполнение богоугодных дел помогут ему вернуть пропавшего без вести ребенка. Когда ему приводят «маугли», Батя начинает считать, что Артём — это его потерянный много лет назад сын.
Станет ли Артём постоянным жителем хутора или сбежит обратно в XXI век? Не пропустите «Хутор»: сериал смотреть можно по подписке на сервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Илья
Силаев
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Сергей
Романович
- АДАктриса
Александра
Дроздова
- Актёр
Дмитрий
Белоцерковский
- АИАктриса
Анастасия
Имамова
- АПАктриса
Арина
Постникова
- ИКАктёр
Игорь
Коровин
- Актёр
Александр
Панекин
- АМАктёр
Алексей
Медведев
- ЛЧАктриса
Людмила
Чиркова
- ИХАктёр
Илья
Хвостиков
- ВЗСценарист
Вячеслав
Зуб
- АМСценарист
Анатолий
Молчанов
- ДКСценарист
Дмитрий
Крепчук
- АКСценарист
Анатолий
Колиев
- РБСценарист
Роман
Бородавкин
- КГСценарист
Константин
Гарбузов
- ВХСценарист
Вадим
Хлебкович
- ОССценарист
Ольга
Симонова
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Давид
Кочаров
- СКПродюсер
Сергей
Косинский
- БХПродюсер
Борис
Ханчалян
- Продюсер
Тина
Канделаки
- МРПродюсер
Марина
Разумова
- МРХудожник
Максим
Ривака
- МПХудожница
Мария
Приемко
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Сморчков
- ОПМонтажёр
Ольга
Петрусевич
- ПММонтажёр
Павел
Махоткин
- ЕВОператор
Егор
Ветохин