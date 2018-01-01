Хутор (сериал, 2025) смотреть онлайн

Комедийный сериал о криптоинвесторе, который оказывается в экопоселении с законами из «Домостроя». Сериал «Хутор» онлайн доступен на видеосервисе Wink. В ролях Гоша Куценко и Владимир Стеклов.



Молодой авантюрист и криптоинвестор Артём умудряется заработать долг в 2 млн долларов. В попытке сбежать от опасных людей, требующих деньги назад, он притворяется «маугли» — человеком из леса без документов. Полиция вылавливает Артёма и отправляет в очень странное место, то ли в экопоселение, то ли в секту. Там всем руководит Батя — бывший бизнесмен, который уверовал в то, что отказ от всех благ XXI века и исполнение богоугодных дел помогут ему вернуть пропавшего без вести ребенка. Когда ему приводят «маугли», Батя начинает считать, что Артём — это его потерянный много лет назад сын.



Станет ли Артём постоянным жителем хутора или сбежит обратно в XXI век? Не пропустите «Хутор»: сериал смотреть можно по подписке на сервисе Wink.

