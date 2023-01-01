Биография

Гоша Куценко — актер театра и кино, режиссер и продюсер, певец. Заслуженный артист Российской Федерации, обладатель приза фестиваля «Кинотавр» и ордена «За заслуги перед Отечеством». Родился в Запорожье 20 мая 1967 года. На актерскую тропу встал не сразу, отучившись сначала во Львовском политехническом институте. После службы в армии переехал в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ. Работал в театре имени Моссовета, на телевидении, также преподавал курсы актерского мастерства. Пробовал свои силы как режиссер, сняв фильмы «Если любишь…», «Врач» и «Парадоксы». На экране Гоша Куценко впервые засветился в 1992 году, сыграв в фильме «Мумия из чемодана». Также артиста можно увидеть в картинах «Антикиллер», «Турецкий гамбит», «Со мною вот что происходит», «Мамы», «Последний мент», «Неформат», «Каникулы президента», «Инсомния». Также исполнил роль мэра в ситкоме «Классная Катя».