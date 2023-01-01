Гоша Куценко
- Карьера
- Актёр, Сценарист, Продюсер, Актёр дубляжа, Композитор
- Дата рождения
- 20 мая 1967 г. (57 лет)
Биография
Гоша Куценко — актер театра и кино, режиссер и продюсер, певец. Заслуженный артист Российской Федерации, обладатель приза фестиваля «Кинотавр» и ордена «За заслуги перед Отечеством». Родился в Запорожье 20 мая 1967 года. На актерскую тропу встал не сразу, отучившись сначала во Львовском политехническом институте. После службы в армии переехал в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ. Работал в театре имени Моссовета, на телевидении, также преподавал курсы актерского мастерства. Пробовал свои силы как режиссер, сняв фильмы «Если любишь…», «Врач» и «Парадоксы». На экране Гоша Куценко впервые засветился в 1992 году, сыграв в фильме «Мумия из чемодана». Также артиста можно увидеть в картинах «Антикиллер», «Турецкий гамбит», «Со мною вот что происходит», «Мамы», «Последний мент», «Неформат», «Каникулы президента», «Инсомния». Также исполнил роль мэра в ситкоме «Классная Катя».
Фильмография
- 8.3
Говорит земля!2024, 115 мин
- 7.7
Отбросы2024, 87 мин
- 8.8
Непослушники2024, 107 мин
- 8.8
Быть2023, 110 мин
- 8.0
Любовь-морковь: Восстание машин2023, 90 минБесплатно
- 8.5
Юра дворник2023, 88 мин
- 8.7
Непослушник 22022, 105 мин
- 9.1
Классная Катя2021
- 8.6
Любовницы2019, 93 мин
- 9.3
Елки 52016, 84 минБесплатно
- 9.3
Последний мент2015
- 9.0
Лондонград2015
- 9.4
Три богатыря: Ход конем2014, 71 мин
- 8.5
Неформат2014
- 9.4
Елки 32013, 93 минБесплатно
- 8.2
Игра в правду2013, 91 минБесплатно
- 8.6
Курьер из «Рая»2013, 88 мин
- 9.1
Тот еще Карлсон!2012, 80 минБесплатно
- 8.2
Со мною вот что происходит2012, 73 мин
- 7.6
Обитаемый остров. Планета Саракш2012, 119 минБесплатно