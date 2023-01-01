Неформат (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ирина Серебрякова — начинающий продюсер «Открытого канала» — неосторожно критикует начальство в своем личном блоге. Пост попадается на глаза «генеральному» и после громкого скандала Ирине в руководство отдают самую безнадежную телепередачу, которую, скорее всего, скоро закроют.



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