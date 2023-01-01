Неформат
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Неформат

Неформат (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.52014, Неформат 1 сезон
Драмы, Комедии18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ирина Серебрякова — начинающий продюсер «Открытого канала» — неосторожно критикует начальство в своем личном блоге. Пост попадается на глаза «генеральному» и после громкого скандала Ирине в руководство отдают самую безнадежную телепередачу, которую, скорее всего, скоро закроют.

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Рейтинг

5.5 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Неформат»

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