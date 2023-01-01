Биография

Антон Хабаров — театральный и киноактер России. В 2020 году стал победителем номинации «Актер года». Родился в Балашихе 11 января 1981 года. В школе занимался бальными танцами и даже становился призером чемпионата России. После окончания школы Антон поступил на факультет режиссуры, однако не окончил его, так как решил поступать на актера — стал студентом Щепкинского училища. В 2004 году начал играть на театральной сцене. Участвовал в 14 постановках. Карьеру в кино Антон Хабаров начал в 2002 году с эпизодической роли в фильме «Госпожа победа». После этого снялся в картинах «Доктор Живаго», «Братаны». Известными работами стали киноленты «Казанова», «В парке Чаир» и ряд других. С 2009 года работал на радио. Антона Хабарова также можно увидеть в качестве участника телевизионных шоу.