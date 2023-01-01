Биография

Сергей Годин – актер театра и кино родом из Москвы. Дата рождения – 13 декабря 1987 года. Является обладателем театральной премии «Золотой лист». Завершив обучение в Школе-студии МХАТ в 2011 году, артист дополнительно изучал актерское искусство на курсах в Америке. После выпускной работы в спектакле «Жизель, или Обманутые невесты» был награжден премией «Золотой лист». Получив диплом, играл во МХАТе до 2014 года, затем продолжил работать в Театре имени Моссовета. Снимается в кино с 2004 года. В личной жизни артиста все хорошо: женился на девушке по имени Арина, в 2019 году у пары родился ребенок. В 2004 году актер дебютировал на экране в сериале «Солдаты». Роль Сергея Година в односезонном сериале «Физика или химия» принесла артисту первую узнаваемость среди режиссеров и зрителей. Затем Сергей Годин снялся в фильме «Вот это любовь!» – полнометражной комедийной ленте. Настоящую популярность актеру принес фантастический сериал «Выжить после». На протяжении всех 3-х сезонов артисту удалось очень точно передать образ скинхеда, запомнившийся зрителям. За свои 33 года Сергей успел запомниться публике во многих телевизионных проектах: «Паук», «Собибор», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Новогодний переполох».