Вот это любовь!
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Вот это любовь!

Вот это любовь! (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.92013, Вот это любовь!
Комедия, Мелодрама85 мин18+

О фильме

Сюжет фильма рассказывает о незабываемых приключениях двух молодых москвичек. Заурядная деловая поездка становится захватывающей погоней, наполненной отличным настроением, неожиданными событиями, искрометным юмором и, конечно же, морем чувств и ярких эмоций!

Страна
Беларусь, Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вот это любовь!»