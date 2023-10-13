Вот это любовь! (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.92013, Вот это любовь!
Комедия, Мелодрама85 мин18+
О фильме
Сюжет фильма рассказывает о незабываемых приключениях двух молодых москвичек. Заурядная деловая поездка становится захватывающей погоней, наполненной отличным настроением, неожиданными событиями, искрометным юмором и, конечно же, морем чувств и ярких эмоций!
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- СНРежиссёр
Станислав
Назиров
- ВБАктриса
Вера
Баханкова
- Актёр
Сергей
Годин
- Актриса
Анна
Антонова
- ЕКАктёр
Евгений
Косырев
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актёр
Константин
Крюков
- Актёр
Валерий
Баринов
- Актриса
Елена
Валюшкина
- ЁАктриса
Ёлка
- КСАктёр
Кирилл
Ситников
- КССценарист
Кирилл
Ситников
- Сценарист
Вадим
Галыгин
- ВМСценарист
Владимир
Микулич
- Продюсер
Вадим
Галыгин
- ВМПродюсер
Владимир
Микулич
- ДГПродюсер
Дмитрий
Герман
- ДАПродюсер
Дмитрий
Аполенис
- НГХудожница
Нина
Гурло
- НБХудожник
Николай
Барнев
- АДХудожник
Артур
Дзерве
- Оператор
Федор
Лясс
- ДАКомпозитор
Дмитрий
Агафонов