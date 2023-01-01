Биография

Анна Антонова — актриса театра и кино. Родилась в Сургуте 14 июля 1985 года. В детские годы пела в хоре, выступала в эстрадном коллективе «Атас». Занималась в актерской студии, что позволило ей появиться на сцене Сургутского музыкально-драматического театра. После окончания школы переехала в Москву и поступила в Высшее театральное училище имени Бориса Щукина. В 2006 году присоединилась к труппе Театра имени Евгения Вахтангова. Сегодня фильмография Анны Антоновой насчитывает более 40 работ. Ее можно встретить в таких сериалах, как «Женская лига», «Игрушки», «Светофор», «Бессонница», «Как я стал русским». Исполнила роль президента волейбольной федерации в комедийном сериале «Дылды».