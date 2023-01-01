Дылды (сериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Спортивная комедия с Павлом Деревянко в роли тренера-сексиста, которому пришлось возглавить женскую волейбольную команду. Проект режиссеров Сергея Сенцова и Федора Стукова.



Столичный тренер по волейболу Михаил Ковалев славится заносчивостью и скандальным поведением. Очередная выходка приводит его к увольнению. Несмотря на все спортивные достижения, Ковалев остается без работы и перспектив. Единственное предложение, которое ему поступает, стать тренером провинциальной женской команды. Михаил отправляется в маленький город, где его ждет встреча с затаившей обиду любовью юности и своим персональным кошмаром — девушками, которые посмели покуситься на святое — волейбол.



Сумеет ли прожженный сексист отбросить гендерные предрассудки и привести спортсменок к победе? В главных ролях Анна Невская, Дарья Урсуляк и Татьяна Орлова. Сериал «Дылды» смотреть онлайн можно на Wink в отличном качестве!



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