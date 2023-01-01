Дылды
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Дылды
9.12019, Дылды 3 сезона
Комедии, Русские16+

Дылды (сериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Спортивная комедия с Павлом Деревянко в роли тренера-сексиста, которому пришлось возглавить женскую волейбольную команду. Проект режиссеров Сергея Сенцова и Федора Стукова.

Столичный тренер по волейболу Михаил Ковалев славится заносчивостью и скандальным поведением. Очередная выходка приводит его к увольнению. Несмотря на все спортивные достижения, Ковалев остается без работы и перспектив. Единственное предложение, которое ему поступает, стать тренером провинциальной женской команды. Михаил отправляется в маленький город, где его ждет встреча с затаившей обиду любовью юности и своим персональным кошмаром — девушками, которые посмели покуситься на святое — волейбол.

Сумеет ли прожженный сексист отбросить гендерные предрассудки и привести спортсменок к победе? В главных ролях Анна Невская, Дарья Урсуляк и Татьяна Орлова. Сериал «Дылды» смотреть онлайн можно на Wink в отличном качестве!

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дылды»

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