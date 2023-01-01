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Дылды
2-й сезон

Дылды (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно

9.12021, Дылды. Сезон 2 21 серия
Комедии, Русские16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Продолжение комедии о тренере с невыносимым характером. Если не терпится узнать, что еще натворит Ковалев, оставайтесь на Wink и включайте сериал «Дылды» — 2 сезон смотреть онлайн можно уже сейчас!

Во второй части сериала вы снова отправитесь в Новочепецк и встретитесь с женской командой по волейболу, наставником которой вынужденно становится Михаил. Однако на этот раз тренеру приходится работать тайком и регулярно ездить в Москву, чтобы не быть пойманным Ждановой. Ситуацию обостряет дочка мэра, мечтающая попасть в суперлигу, а также беременность одной из участниц сборной. А вишенкой на торте станет новый ухажер Ирины Константиновны, настроившийся на серьезные отношения.

Сможет ли Ковалев довести команду до финала и вновь обрести любовь, увидите, если продолжите смотреть бесплатно сериал «Дылды» — 2 сезон ждет вас на Wink уже сейчас!

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дылды»

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