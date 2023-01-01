Дылды (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно
- 16+27 мин
Дылды
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Дылды
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
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Дылды
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Сезон 2 Серия 4Бесплатно
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Сезон 2 Серия 6Бесплатно
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Сезон 2 Серия 7Бесплатно
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Сезон 2 Серия 11Бесплатно
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Дылды
Сезон 2 Серия 12Бесплатно
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Дылды
Сезон 2 Серия 13Бесплатно
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Сезон 2 Серия 14Бесплатно
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Дылды
Сезон 2 Серия 15Бесплатно
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Дылды
Сезон 2 Серия 16Бесплатно
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Дылды
Сезон 2 Серия 17Бесплатно
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Дылды
Сезон 2 Серия 18Бесплатно
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Дылды
Сезон 2 Серия 19Бесплатно
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Дылды
Сезон 2 Серия 20Бесплатно
- 16+27 мин
Дылды
Сезон 2 Серия 21Бесплатно
Сюжет
Продолжение комедии о тренере с невыносимым характером. Если не терпится узнать, что еще натворит Ковалев, оставайтесь на Wink и включайте сериал «Дылды» — 2 сезон смотреть онлайн можно уже сейчас!
Во второй части сериала вы снова отправитесь в Новочепецк и встретитесь с женской командой по волейболу, наставником которой вынужденно становится Михаил. Однако на этот раз тренеру приходится работать тайком и регулярно ездить в Москву, чтобы не быть пойманным Ждановой. Ситуацию обостряет дочка мэра, мечтающая попасть в суперлигу, а также беременность одной из участниц сборной. А вишенкой на торте станет новый ухажер Ирины Константиновны, настроившийся на серьезные отношения.
Сможет ли Ковалев довести команду до финала и вновь обрести любовь, увидите, если продолжите смотреть бесплатно сериал «Дылды» — 2 сезон ждет вас на Wink уже сейчас!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Сенцов
- Режиссёр
Фёдор
Стуков
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Анна
Невская
- Актриса
Дарья
Урсуляк
- Актриса
Татьяна
Орлова
- Актриса
Ангелина
Поплавская
- Актриса
Дарья
Пицик
- Актриса
Изабель
Эйдлен
- Актриса
Юлия
Макарова
- Актёр
Сергей
Рубеко
- Актриса
Анна
Антонова
- Сценарист
Александр
Назаров
- Сценарист
Олег
Липин
- ДБСценарист
Дмитрий
Белавин
- Сценарист
Александра
Рутберг
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- АНХудожница
Анастасия
Номоконова
- ПСХудожница
Полина
Соколова
- ЕИХудожница
Евгения
Истомина
- ВМХудожница
Влада
Миронова
- МКМонтажёр
Медина
Караева
- ИБМонтажёр
Ирина
Бычкова
- Оператор
Карен
Манасерян
- КБОператор
Кирилл
Бегишев
- Оператор
Вячеслав
Сотников
- Композитор
Леонид
Ленер