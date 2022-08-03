Дылды. Сезон 2. Серия 18
Wink
Сериалы
Дылды
2-й сезон
18-я серия
9.22021, Дылды. Сезон 2. Серия 18
Комедия16+

Дылды (сериал, 2021) сезон 2 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Комедийный сериал с Павлом Деревянко в роли тренера-сексиста, которому пришлось возглавить женскую волейбольную команду. Столичный тренер по волейболу Михаил Ковалев славится заносчивостью и скандальным поведением. Очередная выходка приводит его к увольнению. Несмотря на все спортивные достижения, Ковалев остается без работы и перспектив. Единственное предложение, которое ему поступает, стать тренером провинциальной женской команды. Михаил отправляется в маленький город, где его ждет встреча с затаившей обиду любовью юности и своим персональным кошмаром – девушками, которые посмели покуситься на святое – волейбол. Сумеет ли прожженный сексист отбросить гендерные предрассудки и привести спортсменок к победе, можно узнать, если сериал «Дылды» смотреть онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дылды»