Биография

Дарья Пицик — российская актриса. Родилась в городе Сатке 10 сентября 1996 года. В школьные годы активно занималась творчеством, что позволило ей пройти строгий отбор на актерский факультет Государственного института театрального искусства. Окончив вуз в 2018 году, присоединилась к труппе театра «Мастерская театральных ремесел». Играла в постановках «Сильный поп», «Одни», «Чисто женский коктейль». Работала моделью. Фильмография Дарьи Пицик только набирает обороты. Впервые на экране она появилась в сериале «Реальные пацаны», также ожидается выход картины «Макрон». Исполнила роль волейболистки Лели в комедии «Дылды».