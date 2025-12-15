Няня Оксана (сериал, 2025) смотреть онлайн

«Няня Оксана» — российский комедийный сериал с Олесей Иванченко, доступный на Wink. Сериал вдохновлен духом классических ситкомов, но адаптирован под современные реалии и язык юмора.



Оксана, девушка из провинции, приезжает в Москву, чтобы встретиться со своим парнем, который, совершенно неожиданно для нее, оказывается женат. Но героиня фильма не из тех, кто легко отчаивается: Оксана решает, что раз уж она уже в столице, то стоит поискать счастья здесь — а вдруг повезет? Чтобы было, на что жить, девушка устраивается работать няней в дом успешного и богатого бизнесмена.



Чем закончится история юной покорительницы Москвы? Сериал «Няня Оксана» приглянется зрителям, любящим комедийные истории, семейные конфликты и романтические повороты. Сериал «Няня Оксана» смотреть можно на Wink.

