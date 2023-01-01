Биография

Вячеслав Дусмухаметов — российский сценарист и продюсер. Родился в Челябинской области 27 апреля 1978 года. Первые творческие успехи Вячеслав начал делать еще в школе. Он писал сценарии для школьных мероприятий, а также играл в КВН, однако после школы решил связать жизнь с врачебным делом и поступил в медицинскую академию. В студенческую пору он продолжил писать шутки для КВН и стал обретать первую известность. Выпустившись, в 2002 году Дусмухаметов переехал в Москву и сделал выбор в пользу творческой карьеры. Через два года он получил должность продюсера РЕН ТВ, а вскоре перешел в штат канала СТС. Сейчас кинодеятель работает креативным продюсером на ТНТ. С 2005 года Вячеслав Дусмухаметов активно участвует в создании кинолент и шоу как продюсер и сценарист. Под его руководством вышли ситкомы «Папины дочки», «Интерны» и «Универ», шоу Comedy Club, Comedy Woman, «Танцы». Вячеслав писал сценарии к программе «6 кадров», сериалу «Я лечу» и полнометражному фильму «Наша Russia: Яйца судьбы».