Интерны
Wink
Сериалы
Интерны
2010, Интерны 4 сезона
Комедия16+
Серия в подписке «PREMIER»

Интерны (сериал, 2010) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Эксцентричный терапевт вынужден курировать четырех наивных выпускников медицинского вуза. Знаменитый ситком «Интерны» — сериал о работе сотрудников обычной больницы с Иваном Охлобыстиным в роли язвительного доктора.

Очередной рабочий день заведующего терапевтическим отделением Быкова начинается с неожиданного известия от главврача: ему предстоит взять шефство над четырьмя интернами, мечтающими стать настоящими медиками. Семен Лобанов до этого уже успел поработать в скорой помощи, что для него явный повод похвастаться перед остальными. Борис Левин — обладатель красного диплома, однако он совершенно не умеет применять теорию на практике. Варвара Черноус — инициативная девушка, но порой ей не хватает чувства меры. Глеб Романенко — мажор и бабник, который считает, что ему все сойдет с рук, ведь его мама — главврач больницы. Всем четверым Быков постоянно придумывает задания, чтобы было нескучно ни себе, ни им.

Как будут проходить смены будущих врачей, вы увидите, когда будете смотреть «Интерны» онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Интерны»