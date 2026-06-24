Эксцентричный терапевт вынужден курировать четырех наивных выпускников медицинского вуза. Знаменитый ситком «Интерны» — сериал о работе сотрудников обычной больницы с Иваном Охлобыстиным в роли язвительного доктора.



Очередной рабочий день заведующего терапевтическим отделением Быкова начинается с неожиданного известия от главврача: ему предстоит взять шефство над четырьмя интернами, мечтающими стать настоящими медиками. Семен Лобанов до этого уже успел поработать в скорой помощи, что для него явный повод похвастаться перед остальными. Борис Левин — обладатель красного диплома, однако он совершенно не умеет применять теорию на практике. Варвара Черноус — инициативная девушка, но порой ей не хватает чувства меры. Глеб Романенко — мажор и бабник, который считает, что ему все сойдет с рук, ведь его мама — главврач больницы. Всем четверым Быков постоянно придумывает задания, чтобы было нескучно ни себе, ни им.



Как будут проходить смены будущих врачей, вы увидите, когда будете смотреть «Интерны» онлайн на Wink.

