Интерны (сериал, 2010) смотреть онлайн
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Интерны
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Сезон 1 Серия 46
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Сезон 1 Серия 47
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Сезон 1 Серия 48
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Сезон 1 Серия 49
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Сезон 1 Серия 50
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Сезон 1 Серия 51
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Сезон 1 Серия 52
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Сезон 1 Серия 53
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Сезон 1 Серия 54
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Сезон 1 Серия 55
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Сезон 1 Серия 56
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Сезон 1 Серия 58
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Интерны
Сезон 1 Серия 60
О сериале
Эксцентричный терапевт вынужден курировать четырех наивных выпускников медицинского вуза. Знаменитый ситком «Интерны» — сериал о работе сотрудников обычной больницы с Иваном Охлобыстиным в роли язвительного доктора.
Очередной рабочий день заведующего терапевтическим отделением Быкова начинается с неожиданного известия от главврача: ему предстоит взять шефство над четырьмя интернами, мечтающими стать настоящими медиками. Семен Лобанов до этого уже успел поработать в скорой помощи, что для него явный повод похвастаться перед остальными. Борис Левин — обладатель красного диплома, однако он совершенно не умеет применять теорию на практике. Варвара Черноус — инициативная девушка, но порой ей не хватает чувства меры. Глеб Романенко — мажор и бабник, который считает, что ему все сойдет с рук, ведь его мама — главврач больницы. Всем четверым Быков постоянно придумывает задания, чтобы было нескучно ни себе, ни им.
Как будут проходить смены будущих врачей, вы увидите, когда будете смотреть «Интерны» онлайн на Wink.
Рейтинг
- МПРежиссёр
Максим
Пежемский
- ЗБРежиссёр
Заур
Болотаев
- МКРежиссёр
Милан
Килибарда
- ЕНРежиссёр
Евгений
Невский
- РНРежиссёр
Радда
Новикова
- Режиссёр
Дина
Штурманова
- КСРежиссёр
Кирилл
Седухин
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- ИГАктёр
Илья
Глинников
- Актриса
Кристина
Асмус
- Актёр
Александр
Ильин мл.
- Актёр
Вадим
Демчог
- Актриса
Светлана
Камынина
- СПАктриса
Светлана
Пермякова
- Актёр
Один
Ланд Байрон
- ДШАктёр
Дмитрий
Шаракоис
- ТЛАктриса
Татьяна
Лянник
- МПАктриса
Мария
Пирогова
- ЛААктриса
Лидия
Арефьева
- МААктёр
Максим
Артамонов
- МПАктёр
Михаил
Павлик
- ТМАктриса
Татьяна
Мухина
- Сценарист
Вячеслав
Дусмухаметов
- СКСценарист
Сергей
Кулыбышев
- ВЛСценарист
Виталий
Лисичкин
- ГШСценарист
Григорий
Швиденко
- АКСценарист
Александр
Кагарманов
- МПСценарист
Максим
Пешков
- СНСценарист
Сергей
Нотариус
- АКСценарист
Антон
Косьмин
- МДСценарист
Марат
Дулатов
- СФСценарист
Сергей
Фирсов
- АДПродюсер
Артур
Джанибекян
- Продюсер
Александр
Дулерайн
- Продюсер
Вячеслав
Дусмухаметов
- Продюсер
Семён
Слепаков
- ТБПродюсер
Таймураз
Бадзиев
- АЛПродюсер
Андрей
Левин
- ДППродюсер
Дмитрий
Пермяков
- Продюсер
Антон
Морозенко
- АДПродюсер
Анастасия
Дмитриева
- ДГПродюсер
Дарья
Грацевич
- ПЛХудожник
Павел
Лычкин
- АИХудожник
Андрей
Ивакин
- ЕБХудожник
Евгений
Бюрчиев
- ААХудожница
Александра
Андреева
- ОДХудожник
Олег
Демидов
- ОММонтажёр
Олег
Малыгин
- АВМонтажёр
Альберт
Валеев
- СБМонтажёр
Сергей
Биденко
- ВЩМонтажёр
Виталий
Щуров
- АСМонтажёр
Алексей
Смирнов
- ПКМонтажёр
Павел
Куприков
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- ЛДМонтажёр
Леонид
Добридень
- АПМонтажёр
Александр
Попов
- ЗБОператор
Заур
Болотаев
- ГВОператор
Григорий
Володин
- Оператор
Юрий
Коробейников
- Оператор
Дмитрий
Карначик
- ВБОператор
Виктор
Бормотов
- ИАОператор
Илья
Авербах
- ВРОператор
Василий
Рыжов
- МТКомпозитор
Максим
Тимошенко
- ИСКомпозитор
Игорь
Смирнов
- ИЛКомпозитор
Иван
Лубенников