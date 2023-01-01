Биография

Светлана Камынина – актриса российского театра и кино – родилась на Украине в небольшом городе Дружковка в 1979 году. В 2007 году номинирована на премию «Ника». Является лауреатом премии «Золотой носорог». Выросла Светлана в Челябинске. Девочка всегда была самостоятельной и с раннего возраста пыталась заработать деньги своим трудом. Преподавала английский язык маленьким детям, работала в кафе. Светлана получила экономическое образование в школе при Центробанке РФ и в заочном финансово-экономическом институте. Три года работала в банке, пока не решилась осуществить свою мечту. В 1999 году она поступила в Славянский институт, который успешно окончила. Личная жизнь Камыниной пока не устроена. Несколько лет она прожила в гражданском браке, который распался. Сейчас Светлана свободна. Она увлекается путешествиями и йогой. После окончания института Светлана долгое время не могла реализовать себя как актриса. Ей пришлось некоторое время работать в гостинице. Дебютную роль Камынина получила только в 2004 году. Она снялась в картине «Аэропорт» в небольшом эпизоде. Следующие 2 года актриса выступала на сцене столичного ТЮЗа, а затем в театре «Практика». Актерская карьера пошла в гору после выхода на экраны знаменитого «Бумера». Потом была роль в картине «Простые вещи», но главным фильмом Камыниной стал популярный телесериал «Интерны». Сегодня актриса продолжает сниматься в кино и играть в театре.