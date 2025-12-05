Нейровася (сериал, 2025) смотреть онлайн

«Нейровася» — комедийно-детективный сериал. Главным достоинством проекта становится контраст: грубый, консервативный полицейский по имени Вася и его «напарница» нейросеть SVT 1.9 (или просто Света). А что вышло из этого дуэта, увидеть можно на Wink.



В центре сюжета — Василий Фролов, брутальный мент старой закалки, привыкший полагаться на свой опыт и интуицию. Но его жизнь меняется, когда в его голову «вживляют» чип с ИИ — Светой. Вопреки протестам, Вася вынужден работать вместе с новаторской «системой», что приводит к постоянному столкновению старых методов и новых алгоритмов.



Проект будет интересен тем, кто любит детективы с элементами комедии и неожиданный взгляд на привычные вещи — на границе между человеком и машиной, традицией и прогрессом. Если хочется легкого зрелища на вечер, рекомендуем смотреть «Нейровася», сериал 2025 года, с подпиской на Wink.

