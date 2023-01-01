Настя, соберись!
Wink
Сериалы
Настя, соберись!
8.42021, Настя, соберись! 1 сезон
Комедии18+
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Настя, соберись! (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Настя переживает тяжелый период. Ее уволили с работы, муж изменяет ей с лучшей подругой, она чувствует себя одинокой. Справиться с этим ей помогут пять сторон ее личности — карьеристка Сестра, чувственная Богиня, озорная девочка Бусинка, заботливая Хозяюшка и властная Анна Кирилловна.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Настя, соберись!»

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