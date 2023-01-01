Биография

Алина Алексеева – актриса и режиссер. Родилась 21 августа1988 г. в Москве. Алина Алексеева знаменита своими ролями комедийного жанра в сериалах «Кухня», «Ольга», «Пекарь и красавица». В ранние годы занималась модельными фетиш-съемками. Алина Алексеева окончила режиссерский факультет ГИТИСа. Она всерьез увлекалась модельными съемками и, вдохновившись образом Диты фон Тиз, запустила первое в России фетиш-шоу. В нем она сама прописывала сценарий, разрабатывала костюмы и была моделью под псевдонимом Алина Сталина. Параллельно с этим снималась в музыкальных клипах альтернативных исполнителей. В студенческие годы Алина смогла попробовать себя в эпизодах «Кухни» и «Дружбы народов». В 2016 г. появилась интересная, на сегодня наиболее узнаваемая, работа в сериале «Ольга» на ТНТ. Алина удачно смогла воплотить образ сестры главной героини Лены, которая привыкла жить за счет мужчин и просто решать жизненные проблемы. Известно, что сейчас Алексеева продолжает развивать свой перфоманс-проект в стиле «фетиш-шоу». О личной жизни Алины Алексеевой практически ничего неизвестно. Она не замужем, детей нет. По совпадению жену Константина Крюкова также зовут Алина Алексеева, из-за этого девушек часто путают и приписывают актрисе и фетиш-модели замужество.