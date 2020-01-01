Самый Новый год! (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

У Саши три проблемы: девушка, которая хочет свадьбу, на которую он никак не может решиться, ведь он всего-навсего ветеринарный фельдшер и чистит уши собакам, родители, ведь маме не нравится Оля, а папе не нравится его работа, потому что Саша чистит уши собакам, и третья - он не нравится Олиной мам�е, потому что... да, потому что он чистит уши собакам.



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