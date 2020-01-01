Самый Новый год! (фильм, 2020) смотреть онлайн
9.12020, Самый Новый год!
Комедии, Фантастика76 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
У Саши три проблемы: девушка, которая хочет свадьбу, на которую он никак не может решиться, ведь он всего-навсего ветеринарный фельдшер и чистит уши собакам, родители, ведь маме не нравится Оля, а папе не нравится его работа, потому что Саша чистит уши собакам, и третья - он не нравится Олиной мам�е, потому что... да, потому что он чистит уши собакам.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Фантастика
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- АРРежиссёр
Антонина
Руже
- Актёр
Роман
Курцын
- Актриса
Алина
Алексеева
- ЕКАктриса
Елизавета
Кононова
- Актриса
Ксения
Радченко
- Актёр
Иван
Макаревич
- Актёр
Владимир
Сычев
- НЩАктриса
Наталья
Щукина
- Актёр
Антон
Шурцов
- АКАктёр
Артем
Костюнёв
- ЮСАктриса
Юлия
Серина
- ВРСценарист
Василий
Ровенский
- Сценарист
Настя
Кузнецова
- ВРПродюсер
Василий
Ровенский
- АРПродюсер
Антонина
Руже
- Продюсер
Роман
Курцын
- ЯМХудожник
Ярослав
Митурич
- МММонтажёр
Максим
Мироненко
- ВРМонтажёр
Василий
Ровенский
- ККОператор
Кирилл
Клепалов
- АГКомпозитор
Антон
Грызлов