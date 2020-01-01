Самый Новый год!
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Самый Новый год!

Самый Новый год! (фильм, 2020) смотреть онлайн

9.12020, Самый Новый год!
Комедии, Фантастика76 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

У Саши три проблемы: девушка, которая хочет свадьбу, на которую он никак не может решиться, ведь он всего-навсего ветеринарный фельдшер и чистит уши собакам, родители, ведь маме не нравится Оля, а папе не нравится его работа, потому что Саша чистит уши собакам, и третья - он не нравится Олиной маме, потому что... да, потому что он чистит уши собакам.

Самый Новый год! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Фантастика

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Самый Новый год!»

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