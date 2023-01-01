Биография

Иван Макаревич – барабанщик, композитор и российский актер. Известность пришла к нему после выхода на экраны фильма «Бой с тенью». Ежегодно в прокат выпускают новые картины с участием талантливого артиста. Родился Иван Андреевич в конце июля 1987 года. С 12 лет он играет на барабанах и сочиняет музыку. Интерес к этому направлению обусловлен влиянием отца. Артист Макаревич приходится сыном фортмену группы «Машина времени». Поразительное внешнее сходство позволило юноше получить главную роль в документальном фильме «Дом Солнца». О личной жизни актер предпочитает не распространяться, а вот о творческих планах рассказывает охотно. Карьеру сын знаменитого музыканта завершать не планирует. Однако в случае краха обещает воплотить детскую мечту и открыть пекарню. Иван Андреевич – разносторонне развитая личность. Актер получил блестящее образование. Он закончил Российскую академию театрального искусства, а также прослушал один курс Константина Райкина в Школе-студии МХАТ. В числе увлечений – дайвинг и дизайн. Зрителям запомнились роли Макаревича в фильмах «1812», «Иван Грозный», «Бригада: наследник». Успешными оказались и более поздние работы в кинокартинах «Выжить после», «Русский бес», «Гроза». Макаревич совмещает съемки с участием в постановках. Артист играл в спектаклях Театра на Малой Бронной, а также неоднократно выходил на сцену экспериментального театра «Практика».