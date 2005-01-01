Бой с тенью (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Денис Никифоров и Андрей Панин в знаменитом боевике режиссера «Бригады» и «Т-34» Алексея Сидорова об известном боксере, который пускается во все тяжкие, чтобы вернуть зрение. Звезда мирового бокса Артем Колчин готовится к важному бою с именитым американцем. На кону — чемпионский титул, поэтому о проигрыше речи не идет. Вот только медсестра Вика, к которой Колчин попадает на осмотр, уверена, что ему вообще нельзя выходить на ринг, иначе Артем может ослепнуть. Упрямый парень уговаривает Вику оставить результаты в секрете, но в итоге теряет и зрение, и боксерскую карьеру. Теперь ему как можно скорее нужны деньги на операцию, и Вика, чувствуя вину, вызывается ему помочь — не совсем легальными методами. Вскоре они переходят дорогу Вагиту, бывшему промоутеру Артема. Последствия их ждут самые серьезные, а наблюдать за ними вы сможете, когда будете смотреть фильм «Бой с тенью» (2005) онлайн в хорошем качестве на Wink.



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