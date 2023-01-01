Биография

Денис Никифоров – актер театра и кино, профессиональный каскадер. Обладатель награды «За укрепление боевого содружества». Денис родился в Москве в обычной семье, далекой от киноиндустрии, однако очень интересовался фильмами. Поступил в Школу-студию МХАТ, был принят на курс Табакова. Еще будучи студентом, принимал участие в театральных постановках Театра Табакова, а после окончания учебы стал полноправным членом труппы. Увлекается экстремальными видами спорта, любит ездить на мотоцикле, совершил 150 прыжков с парашютом. Со своей супругой познакомился в баре экстремалов. Денис – отец двоих детей. Свою первую роль Денис Никифоров получил в мелодраме «Грешная любовь». Актеру повезло: ему сразу доверили сыграть главного героя. С задачей он справился успешно, однако несколько лет после кинодебюта он получал лишь эпизодические или второстепенные роли в сериалах: «Каменская-2» и «Марш Турецкого». Большой успех принес Денису Никифорову фильм «Бой с тенью». При создании образа Колчина актер использовал все навыки, приобретенные в ходе занятий спортом. После успеха в кинотрилогии был приглашен в проект «Молодежка», где сыграл главного тренера «Медведей», Макеева. Зрителям актер также запомнился по ролям в фильмах «Есенин» и «Восемь первых свиданий».