Бой с тенью 2: Реванш
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Бой с тенью 2: Реванш

Бой с тенью 2: Реванш (фильм, 2007) смотреть онлайн

9.42007, Бой с тенью 2: Реванш
Боевики, Криминал130 мин18+

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Сюжет

Сиквел кассового хита о талантливом боксере. После событий первого фильма прошло пять лет, четыре из которых Артем Колчин провел за решеткой. У него было много времени осмыслить прошлое и подумать о будущем. Но Артем все еще востребован на ринге — ему предлагают реванш с американцем Ларри Палмером. При этом Колчин при любом исходе боя получит круглую сумму. От таких предложений не отказываются, и Артем отправляется в США, чтобы приступить к тренировкам. Однако проблемы начинаются еще со спаррингов, во время одного из которых он настраивает против себя латиноамериканскую мафию. Доживет ли Артем до чемпионского поединка, узнаете, посмотрев фильм «Бой с тенью 2: Реванш» в видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бой с тенью 2: Реванш»

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