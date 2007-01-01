Бой с тенью 2: Реванш (фильм, 2007) смотреть онлайн
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Сюжет
Сиквел кассового хита о талантливом боксере. После событий первого фильма прошло пять лет, четыре из которых Артем Колчин провел за решеткой. У него было много времени осмыслить прошлое и подумать о будущем. Но Артем все еще востребован на ринге — ему предлагают реванш с американцем Ларри Палмером. При этом Колчин при любом исходе боя получит круглую сумму. От таких предложений не отказываются, и Артем отправляется в США, чтобы приступить к тренировкам. Однако проблемы начинаются еще со спаррингов, во время одного из которых он настраивает против себя латиноамериканскую мафию. Доживет ли Артем до чемпионского поединка, узнаете, посмотрев фильм «Бой с тенью 2: Реванш» в видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Антон
Мегердичев
- Актёр
Денис
Никифоров
- Актёр
Андрей
Панин
- Актриса
Елена
Панова
- Актёр
Михаил
Горевой
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- Актёр
Павел
Деревянко
- ЕМАктриса
Екатерина
Маликова
- ОЧАктёр
Олег
Чудницов
- АОАктёр
Альваро
Орландо
- ДШАктёр
Дмитрий
Шевченко
- Сценарист
Алексей
Сидоров
- Продюсер
Марюс
Вайсберг
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- РМПродюсер
Ричард
Миддлтон
- ЭАПродюсер
Эрик
А. Пот
- МПХудожница
Мишель
Пош
- УДХудожник
Уильям
Дебиэзайо
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- Монтажёр
Антон
Мегердичев
- ААОп�ератор
Антон
Антонов
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин