Биография

Антон Мегердичев – российский документалист, кинорежиссер и сценарист – родился в 1969 году в столице Советского Союза. В 2000 году стал лауреатом премии «Тэфи». В детстве и юности московский школьник увлекался спортом и достиг на этом поприще значительных успехов. Высшее образование решил получить в техническом вузе по специальности «инженер железнодорожного транспорта». Но впоследствии оно ему не пригодилось, поскольку Антон решил заняться режиссурой. Большое влияние на его дальнейшую творческую деятельность оказала встреча с ведущим Л. Парфеновым. На протяжении нескольких лет они занимались совместными проектами, посвященными истории и культуре России. Мегердичев – многодетный отец, у него по две дочери от первого и второго брака. Про первую супругу Антона ничего неизвестно, а второй женой стала актриса Елена Панова. За создание документальных кинолент Мегердичев получил 2 премии «Тэфи». В 2007 году режиссер решил попробовать себя в новом жанре. Первым художественным фильмом Мегердичева стала картина «Бой с тенью – 2», которая собрала 12 миллионов долларов. Потом были и другие режиссерские работы, но главным своим проектом режиссер Мегердичев считает фильм «Движение вверх», посвященный легендарной советской баскетбольной сборной. Картина снималась в течение 3-х лет и стала самой кассовой в истории российского кино. Показ киноленты собрал более 3 миллиардов рублей. В 2019 году режиссер приступил к созданию нового шедевра – исторической картины «Сердце Пармы».