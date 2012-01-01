Метро (Фильм, 2012)
О фильме
Фильм-катастрофа о наводнении в московском метро. Светлана Ходченкова, Катерина Шпица и Иван Макаревич в триллере от режиссера спортивной драмы «Движение вверх».
Хирург-трудоголик Гарин мало времени проводит с семьей, а у его жены Ирины роман на стороне с успешным и целеустремленным Владом, который настаивает, чтобы любимая женщина ушла от мужа. Однажды утром поезд метро вдруг совершает аварийную остановку: вода из Москвы-реки прорвалась из-за проседания грунта и начала затапливать тоннель метро. Людей охватывает паника, а посреди бурлящего хаоса врач Гарин пытается спасать оставшихся в живых пассажиров, среди которых оказывается любовник его жены.
Смогут ли герои выбраться из подземной ловушки? Не пропустите фильм «Метро» — смотреть онлайн в хорошем качестве его можно прямо сейчас на нашем видеосервисе Wink!
Метро смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Антон
Мегердичев
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- Актёр
Анатолий
Белый
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- АВАктриса
Анфиса
Вистингаузен
- Актёр
Алексей
Бардуков
- Актриса
Катерина
Шпица
- Актриса
Елена
Панова
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- Актёр
Кирилл
Плетнёв
- Актёр
Иван
Макаревич
- ДКСценарист
Денис
Курышев
- ВЕСценарист
Виктория
Евсеева
- Сценарист
Антон
Мегердичев
- ДССценарист
Дмитрий
Сафонов
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- Продюсер
Сергей
Козлов
- АКПродюсер
Анна
Кагарлицкая
- Продюсер
Ксения
Соколова
- ЕЛХудожница
Елена
Лукьянова
- ТГХудожница
Татьяна
Галова
- ИВХудожница
Инна
Васильева
- ТТХудожница
Татьяна
Ткаченко
- Монтажёр
Антон
Мегердичев
- САОператор
Сергей
Астахов
- СШОператор
Сергей
Шульц
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко
- ХКомпозитор
ХарДрам