Метро (Фильм, 2012)

Фильм-катастрофа о наводнении в московском метро. Светлана Ходченкова, Катерина Шпица и Иван Макаревич в триллере от режиссера спортивной драмы «Движение вверх».



Хирург-трудоголик Гарин мало времени проводит с семьей, а у его жены Ирины роман на стороне с успешным и целеустремленным Владом, который настаивает, чтобы любимая женщина ушла от мужа. Однажды утром поезд метро вдруг совершает аварийную остановку: вода из Москвы-реки прорвалась из-за проседания грунта и начала затапливать тоннель метро. Людей охватывает паника, а посреди бурлящего хаоса врач Гарин пытается спасать оставшихся в живых пассажиров, среди которых оказывается любовник его жены.



