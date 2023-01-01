WinkСветлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 21 января 1983 г. (42 года)
Биография
Светлана Ходченкова — российская актриса. Заслуженная артистка РФ. Родилась в Москве 21 января 1983 года. Уже в 16 лет будущая кинодеятельница построила карьеру модели. В 20 лет начался ее путь как артистки — Светлана снялась в фильме «Благословите женщину». Параллельно девушка училась в Театральном институте имени Бориса Щукина. Светлана Ходченкова наиболее известна по таким картинам, как «Шпион, выйди вон», «Росомаха: Бессмертный», «Не хлебом единым», «Нулевой километр», «Любовь в большом городе», «8 первых свиданий», «Кровавая леди Батори», «Мурка», «Годунов» и «На острие».
Фильмография
Актриса
- 8.8
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича2024, 104 мин
- 7.1
Актрисы2023
- 8.4
Мерзлая земля2022
- 7.2
Дело2021, 106 мин
- 8.8
Вы все меня бесите2017
- 7.7
Кровавая леди Батори2015, 102 минБесплатно
- 9.0
Воин2015, 87 минБесплатно
- 8.8
Новогодний рейс2014
- 9.2
Метро2012, 126 м�ин
- 8.1
Шпион, выйди вон!2011, 122 мин
- 9.0
Метод Лавровой2011
- 9.2
Когда мы были счастливы2009Бесплатно