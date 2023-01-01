Биография

Светлана Ходченкова — российская актриса. Заслуженная артистка РФ. Родилась в Москве 21 января 1983 года. Уже в 16 лет будущая кинодеятельница построила карьеру модели. В 20 лет начался ее путь как артистки — Светлана снялась в фильме «Благословите женщину». Параллельно девушка училась в Театральном институте имени Бориса Щукина. Светлана Ходченкова наиболее известна по таким картинам, как «Шпион, выйди вон», «Росомаха: Бессмертный», «Не хлебом единым», «Нулевой километр», «Любовь в большом городе», «8 первых свиданий», «Кровавая леди Батори», «Мурка», «Годунов» и «На острие».