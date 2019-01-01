Фильм Герой (2019)

Не всегда можно забыть прошлое, даже если стараться из всех сил. Мрачный экшен об интригах в мире разведки.



Андрей — сын знаменитого Олега Родина, основателя проекта «Юность». В этой спецшколе подростков готовили к работе шпионов, но проект свернули, а сам полковник Родин погиб. Точнее, все так считали, пока пятнадцать лет спустя Андрей не услышал голос отца в телефонной трубке. Экс-разведчик выходит на связь, чтобы предупредить сына об опасности: по его следам уже кто-то идет. Андрей, давно оставивший разведку в прошлом, вынужден вспомнить все, чему учился, чтобы разобраться в происходящем и защитить себя. Вместе с сокурсницей Машей они оказываются в эпицентре масштабной игры среди шпионов мирового класса, готовых на все ради своих целей. Смогут ли Андрей и Маша выбраться из этой ловушки?



