Фильм Герой (2019)
О фильме
Не всегда можно забыть прошлое, даже если стараться из всех сил. Мрачный экшен об интригах в мире разведки.
Андрей — сын знаменитого Олега Родина, основателя проекта «Юность». В этой спецшколе подростков готовили к работе шпионов, но проект свернули, а сам полковник Родин погиб. Точнее, все так считали, пока пятнадцать лет спустя Андрей не услышал голос отца в телефонной трубке. Экс-разведчик выходит на связь, чтобы предупредить сына об опасности: по его следам уже кто-то идет. Андрей, давно оставивший разведку в прошлом, вынужден вспомнить все, чему учился, чтобы разобраться в происходящем и защитить себя. Вместе с сокурсницей Машей они оказываются в эпицентре масштабной игры среди шпионов мирового класса, готовых на все ради своих целей. Смогут ли Андрей и Маша выбраться из этой ловушки?
Владимир Машков, Светлана Ходченкова и Александр Петров в боевике от создателя «Экипажа». Фильм «Герой» смотреть онлайн можно на платформе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Карен
Оганесян
- Актёр
Александр
Петров
- Актёр
Владимир
Машков
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- ЯААктёр
Ян
Алабушев
- Актёр
Константин
Лавроненко
- Актриса
Марина
Петренко
- АТАктриса
Анастасия
Тодореску
- ТААктёр
Тобиас
Аспелин
- ИМАктриса
Ирина
Миллер-Рузанова
- АГАктёр
Артем
Григорьев
- НКСценарист
Николай
Куликов
- Продюсер
Карен
Оганесян
- Продюсер
Ясмина
Бен Аммар
- ПИПродюсер
Полина
Иванова
- ИВПродюсер
Ирина
Воронова
- АДАктёр дубляжа
Адам
Джеймс Маскин
- ЕМХудожница
Евгения
Макеева
- МУМонтажёр
Максим
Урманов
- Монтажёр
Серик
Бейсеу
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Слобцов
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- Оператор
Юрий
Коробейников
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев