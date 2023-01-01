Биография

Марина Петренко — российская актриса кино и театра. Родилась в Симферополе 19 января 1987 года. Марина выросла в обычной семье. В детстве занималась спортом, музыкой, мечтала о балетной карьере. В 14-летнем возрасте сыграла дочь Кочубея в проекте «Молитва о гетмане Мазепе», куда попала почти случайно. После 9-го класса пыталась поступить в театральное училище, но родители отговорили. После школы Марина окончила Киевский университет, факультет международного права. Однако мечта о кинокарьере не оставляла девушку, и в 2007 году она стала слушательницей Школы-студии МХАТ, где обучалась актерскому искусству у Романа Козака и Дмитрия Брусникина. Сейчас а актриса работает в Театре Моссовета. Марина Петренко исполнила множество ролей на театральной сцене и в кино. Самые известные ее работы — роль княгини Урусовой в сериале «Раскол», Карина в «Дело чести», работа в телесериалах «Квест» и «Дело чести», образ медсестры в ленте «Свои дети». Петренко — мастер перевоплощения: ей отлично удаются самые разноплановые персонажи из различных исторических эпох. Она одинаково органично смотрится как в роли современной аферистки в фильме «Женские мечты о дальних странах», так и в образе российской императрицы в киноленте «Собор».