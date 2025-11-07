Подружившиеся в больнице мальчик и девочка отправляются на поиски волшебного места, где исполняются желания. Приключенческая драма «Туда и обратно» — фильм о надежде и поиске своего предназначения с Владимиром Вдовиченковым, Мариной Петренко и Алексеем Серебряковым.



11-летний мальчик по имени Митя серьезно заболел и вынужден лечь в больницу. Кроме него там наблюдается Марина — бунтарка со вздорным характером. Однако фантазии ей не занимать, поэтому она начинает развлекать Митю захватывающими историями, о которых сразу не скажешь — вымысел они или нет. Однажды Марина рассказывает о Кривом Мысе, где можно исполнить любое желание. Поверив, что именно там они найдут решение всех проблем, Митя присоединяется к новой подруге и сбегает из больницы навстречу большому приключению.



Как это поменяет их жизнь, расскажет «Туда и обратно». Фильм 2023 года


