Туда и обратно
О фильме
Подружившиеся в больнице мальчик и девочка отправляются на поиски волшебного места, где исполняются желания. Приключенческая драма «Туда и обратно» — фильм о надежде и поиске своего предназначения с Владимиром Вдовиченковым, Мариной Петренко и Алексеем Серебряковым.
11-летний мальчик по имени Митя серьезно заболел и вынужден лечь в больницу. Кроме него там наблюдается Марина — бунтарка со вздорным характером. Однако фантазии ей не занимать, поэтому она начинает развлекать Митю захватывающими историями, о которых сразу не скажешь — вымысел они или нет. Однажды Марина рассказывает о Кривом Мысе, где можно исполнить любое желание. Поверив, что именно там они найдут решение всех проблем, Митя присоединяется к новой подруге и сбегает из больницы навстречу большому приключению.
Как это поменяет их жизнь, расскажет «Туда и обратно». Фильм 2023 года вы найдете на нашем видеосервисе Wink.
- ОАРежиссёр
Олег
Асадулин
- ТКАктриса
Таисья
Калинина
- Актёр
Алексей
Родионов
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- Актриса
Марина
Петренко
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актёр
Сергей
Степанченко
- Актёр
Фёдор
Федотов
- АФАктёр
Александр
Феклистов
- СДАктёр
Сергей
Дрейден
- КДАктриса
Ксения
Дегтярева
- АРАктёр
Алексей
Ратков
- ЮРАктриса
Юлия
Рогачкова
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- АССценарист
Анастасия
Степанова
- Продюсер
Марина
Петренко
- ДКПродюсер
Денис
Ковалевский
- ДРПродюсер
Дмитрий
Рогов
- ЯППродюсер
Яна
Петрова
- АКПродюсер
Алина
Кислинская
- АСХудожник
Андрей
Свердлов
- АИОператор
Андрей
Иванов
- DГКомпозитор
DJ
Грув