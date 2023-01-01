Биография

Сергей Степанченко – известный артист, один из ведущих актеров театра «Ленком». В 2005 году получил звание народного артиста РФ. Сергей Юрьевич родился в 1959 году в Татарске (Новосибирская область). Детство актера прошло во Владивостоке, куда семья переехала по месту службы отца, который был военным. Несколько раз случайно снявшись в массовке, Степанченко решил поступать в Хабаровский институт искусств и культуры на режиссерский факультет. Но из-за прогулов он был отчислен и после этого уже отучился в Дальневосточном институте искусств. После окончания учебы служил в драматическом театре в Сызрани. Но заветной мечтой молодого актера был театр «Ленком». В 1985 году он поехал в Москву на прослушивание к знаменитому Марку Захарову и в итоге получил заветное место в легендарном театре. Через два года Сергей Степанченко уже играл главную роль в спектакле «Тиль». Успешными ролями актера в театре стали спектакли «Чайка», «Поминальная молитва» и многие другие. Мир кино также принял артиста с распростертыми объятьями. Наиболее известные фильмы Степанченко: «Чокнутые», «День выборов – 2», «Тобол», сериалы «Петербургские тайны», «Сыщики» и «Next». В качестве режиссера он снял картину «Следы на песке». Сейчас актер продолжает активно сниматься в кино и работать в театре, удачно женат, есть дочь и сын, любимая внучка.